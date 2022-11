Berlet in Hohenlimburg

Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft kann Berlet in Hohenlimburg ganz neu durchstarten. Der Stammsitz des Elektrofachmarktes wurde in den letzten neun Monaten komplett umgebaut und modernisiert. Nächste Woche Samstag, am 3. Dezember, ist wie geplant Neueröffnung.

