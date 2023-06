Berufserkundung im Infotruck

Der Truck ist eine Initiative des Märkischen Arbeitgeberverbandes zur Berufsorientierung. Heute stand der Truck am Gymnasium in Hohenlimburg. Gemeinsam mit Azubis der Firma thyssenkrupp konnten die Schülerinnen und Schüler dann die technischen Berufe ganz einfach ausprobieren. Der Infotruck steht auch morgen ab 8:30 an der Rundturnhalle in Hohenlimburg und am 14. und 15.06 an der Fritz-Steinhoff Gesamtschule in Boele.