Berufsschüler protestieren

Die Berufsschülerinnen und Schüler nutzten den Berufsschultag am Käthe-Kollwitz-Berufskolleg, an denen alle fünf Hagener Berufsschulen teilnehmen, um noch mal auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen: Sie brauchen Unterrichtsräume und wollen keinen Distanzunterricht.

Die Cunokollegs sind nach einer Brandschutzprüfung in den Ferien wegen erheblicher Mängel geschlossen worden - und eine konkrete Lösung für den Unterricht ist nicht in Sicht.

Ideen gibt es, wie etwa Container aufzustellen oder leerstehende Schulräume vorübergehend zu beziehen. Aber auch das würde Probleme mit sich bringen. Die Berufsschülerinnen und -schüler müssten zu den Werkstätten in die alten Räume pilgern - und diese Wege sind im Unterrichtsplan einfach nicht vorgesehen.