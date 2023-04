Besichtigung der Kanalisation

680 Kilometer Kanalnetz verteilen sich auf die Fläche der Stadt. Für Forscher ist die Kanalisation eine Fundgrube: Wieviel Drogen werden hier konsumiert, wie hoch ist die Keimbelastung. Das Kanalsystem spült Niederschläge genauso weg wie Abwässer - und gerät bei der Jahrhundertflut an seine Grenzen. Die Grünen in Hagen hatten die Idee, das Netz in Augenschein zu nehmen. Am 4. Mai laden sie deshalb mit dem WBH dazu ein, eine Stauraumkanal zu besichtigen. Das kostet nichts, eine Anmeldung ist aber nötig. Schutzkleidung braucht ihr nicht - und auch der Geruch wird sich in Grenzen halten. Anmeldung an: kv@gruene.org