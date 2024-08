Besuch im ehemaligen Autohaus Sauerland

Der HEB hatte Besuch im ehemaligen Autohaus. Es geht um das Gebäude von Auto Sauerland und ehemalige Opel-Mitarbeiter in Hagen. Der Hagener Entsorgungsbetrieb will das Gelände an der Alexanderstraße übernehmen und das alte Gebäude abreißen. Als das bekannt wurde, meldeten sich die Sauerland-Leute mit einer Bitte.

© HEB Hagen