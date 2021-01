Betrugsmasche per Mail

Die offensichtlichen Fälschungen kommen per Mail und fordern die Adressaten dazu auf, eine bestimmte Summer Geld zu bezahlen. Der falsche Bedienstete schreibt unter dem Namen "Uwe Specht" und hat bereits bundesweit Mails verschickt. Ein Sprecher vom Hagener Landgericht weist darauf hin, dass ein Vollstreckungsbescheid nicht per Mail sondern immer per Brief verschickt wird.