JVA Hagen: Wechsel in der Chefetage

Die Kriminalpsychologin aus Hagen hat in über 20 Jahren schon in einigen Justizvollzugsanstalten gearbeitet - auch in der JVA Hagen. Nun kehrt Yasmin Scheiner in leitender Position zurück. Sie löst damit ihren Vorgänger Dr. Jörg-Uwe Schäfer ab.

Was die JVA Hagen von allen anderen in Nordrhein-Westfalen unterscheidet, welches Projekt noch dieses Jahr ansteht und mehr, hört ihr im Beitrag: