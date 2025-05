Bettina Landgrafe: Selfmade

Madamfo Ghana ist Thema in der Serie "Selfmade" bei Amazon Prime. Die mittlerweile vierte Staffel feiert am 22. Mai Premiere. Selfmade erzählt die Geschichten von Gründerinnen und Gründern, zeigt deren Mut, Kreativität und Ausdauer. Die Hagenerin Bettina Landgrafe engagiert sich seit über zwanzig Jahren in Ghana. Ihr Grundprinzip: Hilfe zur Selbsthilfe.