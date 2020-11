Bezirksbürgermeister gewählt

An der Lenne tritt Jochen Eisermann von der CDU die Nachfolge von Hermann-Josef Voss an, der in den Ruhestand geht. Neuer Bezirksbürgermeister in Haspe ist der ehemalige Feuerwehrchef Horst Wisotzki. Der SPD-Mann übernimmt das Amt von Dietmar Thieser, der heute im Rat zu einem von drei ehrenamtlichen Bürgermeistern gewählt werden soll.

Im Hagener Norden und im Bezirk Mitte bleiben die CDU-Männer Heinz-Dieter Kohaupt und Ralf Quardt in ihrem Ämtern. Im Bezirk Eilpe-Dahl wurde Michael Dahme von der SPD bei der konstituierenden Sitzung gestern wieder gewählt.

Nach der Kommunalwahl im September nehmen die neu oder wieder gewählten Poltikerinnen in dieser Woche die Arbeit offiziell auf. Die konstituierende Sitzung des Rates findet heute Nachmittag in der Stadthalle statt.