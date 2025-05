Bill Kaulitz: Habe mit meiner Heimat Frieden geschlossen

Magdeburg (dpa) - Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz (35) hat nach eigenen Angaben mit seiner alten Heimat in Sachsen-Anhalt Frieden geschlossen. «Wie wir da aufgewachsen sind, das war ja auch ganz viel geprägt von Angst und Hass und Gewalt», erzählte der Sänger im Podcast «Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood», in dem er sich regelmäßig mit seinem Zwillingsbruder Tom über verschiedenste Themen unterhält. Er habe viele schöne Erinnerungen an die Zeit, aber auch viele dunkle, schlimme und traumatische Erinnerungen. «Das war ja wirklich ein hartes Pflaster und eine harte Jugend.»

Drogen und Gewalt in der Jugend

Für Fotoaufnahmen sei er zusammen mit seinem Team nach Loitsche in der Nähe von Magdeburg gefahren. In der Gemeinde Loitsche-Heinrichsberg leben knapp 1.000 Menschen. Es seien viele Leute gekommen und hätten Fotos machen wollen, erzählte Bill Kaulitz. «Ich muss wirklich sagen und ich glaube, das ist wichtig im Leben: Ich habe mit meiner Heimat, ich habe damit Frieden geschlossen.» Und Zwillingsbruder Tom warf ein: «Aber weil es Dir gut geht.» Es sei ja viel um Drogen und Gewalt in der Gegend gegangen, Leute hätten gedealt.

Band landete vor rund 20 Jahren ihren Erfolgshit

Die Band Tokio Hotel schaffte vor fast 20 Jahren mit dem Lied «Durch den Monsun» einen Hit. Die Band ist international erfolgreich und plant für das kommende Jahr bereits eine Arena-Tour unter anderem mit Auftritten in London, Paris, Amsterdam und mehreren deutschen Städten. Gitarrist Tom ist mit dem deutschen Topmodel Heidi Klum verheiratet. Die Kaulitz-Zwillinge leben inzwischen in Los Angeles.