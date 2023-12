Blau unterm Baum behält seinen Namen

Letzte Woche hatte sich herausgestellt, dass sich eine Firma aus Niedersachsen die Namensrechte der beliebten Veranstaltung am 23. Dezember gesichert hat. Daraufhin hatten die Organisatoren vorerst Abstand vom offiziellen Namen genommen. Jetzt hat sich das Team aber mit den neuen Rechte-Inhabern geeinigt. Zumindest in diesem Jahr heißt die Veranstaltung noch "Blau unterm Baum". Welcher Name in den nächsten Jahren verwendet wird ist bislang noch unklar.