Stadtradeln 2025

Mehr als 208.000km sind die 1457 Teilnehmer dieses Jahr gefahren. Dabei waren zwar auch mehr Radler dieses Jahr dabei, aber die 45.000km mehr als im Vorjahr sind trotzdem nicht weniger beeindruckend. Marlena Abel ist von der Stadtverwaltung für Radverkehrsplanung berichtet:

Das Stadtradeln ging vom 23. Mai bis hin zum 7. Juni und jetzt am Montag gab es die Preisverleihung im Rathaus an der Volme. Teilgenommen haben Bürger von jung bis alt, aber einige sind besonders aufgefallen. Im Aspekt des Schulradelns hat die Hildegardis Schule mit 11.700km den ersten Platz belegt. Von den 80 Teams war der Sportverein ATS Hohenlimburg-Nahmer mit 27.000km auch ganz vorne mit dabei. Die Mitglieder des Vereins haben dabei auch die Top-Plätze der individual Leistungen eingenommen. Auch eine besondere Challenge haben sich einige Stadtradel "Stars" vorgenommen, denn sie haben in den gesamtem Zeitraum kein einziges Mal das Auto benutzt. Ingrid Klatte eine der Stadtradel "Stars" sagt auch, das es in Hagen gar nicht so schlimm ist ab und zu das Fahrrad zu benutzen:

Durch die Aktion wurden umgerechnet 34 Tonnen CO2 eingespart, was unserer grünen Landschaft in der Umgebung nur zur Gute tut. Auch die anderen Teilnehmer sagen, das die Radfahrmöglichkeiten in Hagen gar nicht so schlimm sind, wie es oft behauptet wird. Wenn man bisschen die Augen für schöne Routen offen hält, kommt man auch bei uns auf seine Kosten:

Auch jetzt wo die heißen Tage kommen, lädt das Fahrrad zu einem kurzen Trip zum Freibad oder zum Baden bei Freunden im Pool ein. Dafür muss man natürlich auch nicht sofort einen Tagestrip mit dem Rennrad machen, sondern kann auch gemütlich mit dem E-Bike fahren. Denn das reicht um Hagen zu erkunden und dabei auch noch die Umwelt zu schützen.