Blut spenden zum Jahreswechsel

Blutspenden geht in Hagen auch zwischen den Jahren. Das Spendenzentrum an der Feithstraße hat am zweiten Feiertag geöffnet, außerdem gibt es Termine rund um den Jahreswechsel. Das Blutspendemobil steht dann am 6. Januar zum ersten Mal im neuen Jahr auf dem Friedrich-Ebert-Platz.

© DRK Blutspendedienst West