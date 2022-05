Weniger Blutspenden

Es sei wichtig, die Blutspende in die Freizeit- und Feiertagsplanung mit einzubeziehen, so ein Sprecher. Im Spendecenter an der Feithstraße kann von Dienstag bis Freitag zwischen 11 und 19 Uhr gespendet werden. An den nächsten beiden Montagen sind Sonderaktionen geplant. Am kommenden Montag steht zwischen 12:30 und 17 Uhr ein Blutspendemobil an der Volme Galerie. Am Pfingstmontag öffnet das Spendecenter von 10 bis 16 Uhr. Es wird darum gebeten, einen Termin zu reservieren.

