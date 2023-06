Blutspende in Urlaubspläne einbeziehen

Der Urlaub kann die Blutspende beeinträchtigen. Darauf macht das DRK aufmerksam. Denn Impfungen vor dem Urlaub oder auch Erkrankungen während des Urlaubs können die Blutspende auch nach der Ferienzeit erschweren. Daher sei es wichtig, bei der Urlaubsplanung auch an die Blutspende zu denken, so das Zentrum für Transfusionsmedizin in Hagen. Termine könnt ihr unter https://www.blutspendedienst-west.de/blutspende?mtm_campaign=blutspende.jetzt holen.

© DRK Blutspendedienst West