Blutspendemarathon 2020

In diesem Jahr geht das DRK beim Blutspendemarathon auf Abstand. Bei der Aktion Ende November gelten in diesem Jahr besondere Regeln, deswegen muss das Drumrum auch entfallen. Spender sollten sich bitte vorher anmelden und nach Möglichkeit ohne Begleitung in die Stadthalle kommen.

© DRK-Blutspendedienst - Radio Hagen