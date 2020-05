Blutspenden während Corona

Der Bedarf an Spenden steigt stark an, da viele verschobene Operationen aktuell nachgeholt werden. Die aktuellen Hygiene- und Abstandsvorschriften lassen viele Blutspendetermine platzen, weil in vielen Städten Räumlichkeiten fehlen, die groß genug sind.

In Hagen selbst ist die Situation nicht so drastisch, sagte uns Sabine Gräfe vom DRK-Blutspendedienst Hagen.

© Radio Hagen

Alle Infos zum Blutspendedienst in Coronazeiten gibt es hier: https://www.blutspendedienst-west.de/corona