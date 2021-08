Blutspenden werden gebraucht

Dem Blutspendedienst gehen die Vorräte aus. Bereits seit längerem fehlen Blutpräparate in gravierendem Ausmaß. Das betrifft auch den DRK-Blutspendedienst West bei uns in Hagen. Der versorgt Krankenhäuser und Arztpraxen in der ganzen Region, etwa für die Behandlung von Krebspatienten. Deswegen ist es wichtig, dass die Leute auch in der Ferienzeit Blut spenden.

