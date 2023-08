Brand am Silvestermorgen: Staatsanwaltschaft legt Revision ein

Die Staatsanwaltschaft hat Revision gegen das Urteil gegen eine Hagenerin eingelegt. Sie war am Montag wegen schwerer Brandstiftung zu drei Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Die Frau hatte am Silvestermorgen einen Brand in einem Mehrfamilienhaus gelegt und die Hauseigentümer eingeschlossen.

