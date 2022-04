Brand in der Arndtstraße

Heute Nachmittag gingen die Sirenen in Hagen los: Es brannte in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers verletzte sich eine Person leicht, eine andere schwer. Sie kommen zur Behandlung in eine Klinik. Momentan laufen noch letzte Lösch- und Aufräumarbeiten vor Ort. Der betroffene Bereich ist weiträumig abgesperrt und sollte umfahren werden.