Update Hochbrücke Ebene II

Das ändert zwar nichts daran, dass die marode Brücke nicht mehr befahren werden darf. Die Stadt kann den Rückbau, also den Abriss, aber in Ruhe in die Wege leiten. Somit hat ein Gutachterbüro den Auftrag bekommen, ein Konzept für den Rückbau der Ebene II zu erstellen. Danach kann die Rückbauplanung beauftragt werden.

Wann der Abriss wirklich beginnt, ist aber noch unklar. Die Ebene II ist nicht die einzige marode Brücke in der Stadt, absehbar soll zum Beispiel auch die Fuhrparkbrücke erneuert werden. Die Stadt muss die Arbeiten wegen der Umleitungen genau koordinieren.