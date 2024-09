Brücke am Hengsteysee

Es geht um die alte Eisenbahnbrücke, über Verkauf oder Übernahme wurde die letzten Monate verhandelt. Diese Gespräche hat Amprion nun für beendet erklärt.

Die Brücke wird aber zwingend für den Radverkehr gebraucht, ebenso für die Fußgänger. Die Trasse des Ruhrtalradwegs führt über das Bauwerk. Auch wer den Hengsteysee umrunden will, muss über die Brücke am Wehr. Nun denken beide Städte über einen Plan B nach. Und zwar den Bau einer eigenen Brücke an dieser Stelle.