Brückenneubau A45

Aktuell laufen die Arbeiten an der Brücke Fuelbecker Straße. Das Bauwerk wurde schon im letzten Jahr abgebrochen. Danach folgte der Bau der Widerlager. Parallel wurden fünf Spannbeton-Fertigteile in einem Betonwerk gefertigt.

Neubau Brücke Fuelbecker Straße © Autobahn Westfalen Neubau Brücke Fuelbecker Straße © Autobahn Westfalen

Gestern konnten drei davon eingehoben werden, jeweils 45 Meter lang und schwer wie ein Blauwal, so die Beschreibung von Autobahn Westfalen. Die beiden anderen Teile werden heute eingebaut.

Danach stehen weitere Beton-Arbeiten an, außerdem müssen Geländer und Schutzplanken installiert und die Brücke asphaltiert werden. Danach beginnt der Neubau der Brücke Tweerweg. An der Rahmedetalbrücke steht nächste Woche die Stahlhochzeit an, unterhalb der Baustelle müssen deswegen Straßen gesperrt werden.