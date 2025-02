Neubau der Rahmedetalbrücke

Möglicherweise schon vor Sommer nächsten Jahres - mindestens eine Spur. Im Rahmedetal steht die sogenannte Stahlhochzeit an. Es geht um den Neubau der Autobahnbrücke. Die beiden Bauteile für die erste Brückenhälfte werden in den nächsten Stunden in luftiger Höhe zusammengeschoben.