Brückenschäden in Eilpe

Die Schäden sind bereits länger bekannt. Letzte Woche wurde die Geschwindigkeit deshalb schon auf 30 km/h begrenzt. In dieser Woche meldeten dann mehrere Autofahrer komische Geräusche beim überfahren der Brücke. Daraufhin wurde die Übergangs-Konstruktion erneut untersucht. Dabei stellte sich heraus, dass die Schäden deutlich größer sind als ursprünglich gedacht. Deshalb wurde in einer Krisensitzung am Freitagmorgen beschlossen, dass Tempolimit in dem betroffenen Bereich auf 10 km/h zu reduzieren. Außerdem wird der Verkehr auf die nicht betroffene Brückenhälfte umgelenkt. Wie lange die erforderliche Reparatur dauern wird, ist laut Straßen NRW aktuell noch unklar.

Neue Verkehrsführung auf der B54 in Eilpe © Straßen NRW Neue Verkehrsführung auf der B54 in Eilpe © Straßen NRW