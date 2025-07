Chinaaustausch am GymHo

Das GymHo heißt auch in diesem Jahr wieder chinesische Austauschschüler an seiner Schule willkommen! Der Schulleiter der Wuxing Highschool in China reiste mit 24 seiner Schüler und einer Dolmetscherin nach Deutschland und wurde ins Hohenlimburger Rathaus eingeladen. Die Austauschschüler bleiben von Montag bis Freitag in Hagen und werden bei Gastfamilien von den Schülern des GymHo's untergebracht. Schülerin Maide Tekin konnte auch ihre Eltern davon überzeugen eine Austauschschülerin bei sich Zuhause aufzunehmen.

© Radio Hagen

Der chinesische Schulleiter legt Wert auf Freundlichkeit: Als ein Zeichen der Dankbarkeit verbeugt er sich vor dem stellvertretenden Bezirksbürgermeister, den Schülern und den restlichen Anwesenden.

Mit diesem Projekt wird ebenfalls die Wichtigkeit von den verschiedenen Kulturen vermittelt. Ein traditionelles Stück Kuchen essen, Dortmund erkunden oder ein hohenlimburger Stadtrundgang. Das sind nur drei der Unternehmungen die Lehrerin und Organisatorin Jessica Kleinert für die Austauschschüler geplant hat.

© Radio Hagen

Man beobachtet bei den Jugendlichen, dass sie sich trotz kultureller und sprachlicher Unterschiede gut verstehen und gleiche Interessen aufzeigen. Der chinesische Schulleiter findet die deutschen Schüler sehr kreativ und wünscht sich durch diesen Austausch die Freundschaft, die seit einem Jahrzehnt zwischen seiner Schule und dem GymHo existiert, weiter pflegen zu können. Dasselbe erhofft sich auch Schulleiterin Britta Auerbach.