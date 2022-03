Bryan Adams im Osthaus-Museum

Die Ausstellung heißt "Exposed" und zeigt eine Retrospektive aus den Serien "Exposed", "Homeless" und "Wounded: The Legacy of War". Alle Bilder hat Bryan Adams selbst geschossen. Zu sehen sind zum Beispiel Weltstars und ihre Gefühle, aber auch Obdachlose und Soldaten, die im Krieg verwundet wurden. Der Weltstar möchte mit seiner Reihe "Homeless" vermitteln, dass jeder Mensch gleich viel Wert ist, egal in welcher Lebenssituation er oder sie steckt.