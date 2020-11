Bücherei packt Wunschtüten

Das Angebot passt in die Zeit: Wir sollen Kontakte vermeiden und möglichst zu Hause bleiben. Die Bücherei auf der Springe sorgt für die nötige Abwechslung. Wer will kann bis zu zehn Bücher, CDs, DVDs oder Spiele per Mail oder Telefon für eine Ausleihe reservieren und dann am nächsten Tag abholen.

In der Stadtbücherei ist alles so organisiert, dass es für jeden Besucher genug Platz gibt, um viel Abstand einhalten zu können. Am Hinterausgang der Stadtbücherei ist die Übergabe der „Wunschtüten“ sogar kontaktlos möglich.

Telefon 02331/207-3591 oder per E-Mail an stadtbuecherei@stadt-hagen.de

Die Stadtbücherei auf der Springe ist montags, dienstags, donnerstags und freitags von 10 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Weitere Informationen sind auf der Internetseite www.hagen.de/stadtbuecherei zu finden.