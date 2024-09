TechnoThek in Hohenlimburg

Der Begriff "TechnoThek" ist eine Fusion aus den Worten Technik und Bibliothek. Der Verein Deutscher Ingenieure hat sich nun mit der Stadtteilbibliothek Hohenlimburg zusammengeschlossen und stellt mehrere Experimentier- und Baukästen rund um Technik und Co. zur Verfügung. Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler zwischen 7 und 14 Jahren und soll spielerisch das Interesse an den Themenfeldern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) wecken, sowie Kompetenzen in den Bereichen fördern. Ein Büchereiausweis reicht, um sich einen Baukasten kostenlos auszuleihen.

Die Anschaffung hat rund 3000€ gekostet - das Geld hierfür kommt von der Joachim Herz Stiftung.

Mehr zur "TechnoThek" hört ihr im Beitrag.