Bürgersprechstunde im Rathaus an der Volme

Die Sprechstunde wird vom Ausschuss für Bürgeranregungen und Bürgerbeteiligung. Los geht es um 16 Uhr im Sitzungssaal A202 im Rathaus an der Volme. Teilnehmen können alle Hagenerinnen und Hagener, die etwas auf dem Herzen haben. Interessierte sollten am besten 30 Minuten vor dem offiziellen Start vor Ort sein. Rückfragen und Anmeldung sind unter Telefon 02331/207-2596 oder per E-Mail an bibiane.stein-majewski@stadt-hagen.de möglich.