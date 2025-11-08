Büroübergabe des BBM in Hohenlimburg

Eine Besonderheit ist, dass sich Glod das Amt mit Frank Schmidt von der Partei "Bürger für Hohenlimburg" teilt. Dabei ist es so geplant, dass Glod sein Amt nach der Hälfte der 5 jährigen Amtsperiode an Schmidt abgibt. Das kommt daher, da es keine große Mehrheit gab und so die wichtigen Themen besser angegangen werden können, erklärt Glod:

© Radio Hagen

Die ersten Schritte eines neuen Bürgermeisters sind natürlich immer wichtig und Glod möchte zunächst an der Aufwertung der Hohenlimburger Innenstadt arbeiten.