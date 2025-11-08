Navigation

Büroübergabe des BBM in Hohenlimburg

Veröffentlicht: Samstag, 08.11.2025 12:39

Am Samstag fand im Bürgeramt von Hohenlimburg die Schlüsselübergabe des Bezirksbürgermeisters statt. Jochen Eisermann von der CDU übergab nach 5 Jahren Amtszeit seinem Nachfolger Michael Glod, auch von der CDU, am Morgen sein Amt und gab ihm auch paar Ratschläge mit auf den Weg.



Eine Besonderheit ist, dass sich Glod das Amt mit Frank Schmidt von der Partei "Bürger für Hohenlimburg" teilt. Dabei ist es so geplant, dass Glod sein Amt nach der Hälfte der 5 jährigen Amtsperiode an Schmidt abgibt. Das kommt daher, da es keine große Mehrheit gab und so die wichtigen Themen besser angegangen werden können, erklärt Glod:

Die ersten Schritte eines neuen Bürgermeisters sind natürlich immer wichtig und Glod möchte zunächst an der Aufwertung der Hohenlimburger Innenstadt arbeiten.

