Eintrag in das goldene Buch von Henning Baum

Einer der Gäste dieses Jahr ist der deutsche Schauspieler Henning Baum. Als "Startakt" begrüßte ihn nicht nur der Oberbürgermeister Dennis Rehbein, sondern durfte er sich auch in das goldene Buch der Stadt Hagen verewigen. Direkt ins Fernseher ging es bei Henning Baum nicht von Anfang an, aber seine Interesse für Film und Spiel war schon immer da, erzählt der Schauspielstar:

© Radio Hagen

Das Filmfestival findet am Samstag (08.11) in der Stadthalle statt. An dem Abend werden nicht nur berühmt Gäste begrüßt, sondern wird auch aus verschiedenen eingereichten Kurzfilmen ein Gewinner ausgesucht und im Anschluss findet auch eine Preisverleihung statt. Danach endet der Abend mit einer Aftershowparty für die Gäste.

In der Jury sitzt unter anderem auch Henning Baum, welcher für Krimi-Fernsehserien wie "Mit Herz und Handschellen" oder "der letzte Bulle" bekannt geworden ist.