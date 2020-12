Bundespolizei sucht Zeugen

Am Samstagmittag stiegen die Kinder mit einer Aufsichtsperson am Dortmunder Hauptbahnhof in den RE4. Die Kinder wurden vorgeschickt, um Sitzplätze zu suchen. Anschließend machten sie einen verstörenden Eindruck. Sie erzählten, dass ein Mann vor ihnen sein Geschlechtsteil entblößt und angefangen hätte, sich im Intimbereich anzufassen. Als die Aufsichtsperson dazukam, habe der Mann den Zug verlassen. Die Frau lief und rief ihm hinterher, umgedreht habe sich der mutmaßliche Täter aber nicht. Die Bundespolizei hat Videoaufzeichnungen aus dem Zug sichergestellt und bittet um Hinweise (Nummer: 0800 6 888 000) zum Tatverdächtigen, der sich gegen 12:05 Uhr auf dem Bahnsteig zu Gleis 4, am und im RE 4 aufgehalten hat. Dieser wird wie folgt beschrieben:

- schwarze Schuhe

- schwarze Hose

- schwarze Jacke

- blauer Kapuzenpulli

- blonde Haare

- trug eine Brille

- älterer Mann

- trug eine dunkle Umhängetasche

- mutmaßlich deutscher Staatsangehöriger