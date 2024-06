Bundestagswahl 2025: Hagener Grüne wählen Kandidaten

Thomas Jalili Tanha ist 34 Jahre alt, kommt aus Hagen und ist seit 2019 Mitglied bei den Grünen. Wenn er gewählt werden sollte, will er sich vor allem für eine Lösung der Altschulden-Problematik einsetzen. Er hat aber auch noch andere Themen.

© Radio Hagen

Das in Hagen vor allem SPD und CDU starke politische Kräfte sind, ist Thomas Jalili Tanha bewusst. Er will aber trotzdem den Kampf um das Direktmandat aufnehmen und im besten Fall für Hagen in den Bundestag einziehen.

© Radio Hagen

Offiziell aufgestellt ist Thomas Jalili Tanha noch nicht. Das übernimmt eine Aufstellungsversammlung im August. Trotzdem gibt ihm das einstimmige Ergebnis der Kreismitgliederversammlung Selbstvertrauen und Rückenwind.

