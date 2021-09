Bundestagswahl im September

Die Bundestagswahl entscheidet sich auch per Brief. Das Interesse an der Briefwahl ist auch in Hagen groß wie nie. Mehr als 33.000 Anträge sind bereits bei der Stadt eingegangen. Das sind schon jetzt deutlich mehr als bei der letzten Bundestagswahl insgesamt. Die Stadt rechnet bis zur Wahl am 26. September mit einem Rekordhoch. Wahlberechtigt sind insgesamt 127.834 Hagenerinnen und Hagener. Aktuelle Infos zur Wahl gibt es über eine extra eingerichtete Seite auf unserer Homepage: radiohagen.de/bundestagswahl.