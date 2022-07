Bunte Vögel im Osthaus-Museum

Die Ausstellung heißt Fantasia. Erstellt wurde sie von dem amerikanischen Maler, Bildhauer und Grafiker Hunt Slonem. Zu sehen gibt es Malereien von Tieren und Menschen. Das besondere an ihnen ist die Vielfalt an Farben und Formen. Außerdem wird ein Video über Hunt Slonem und seine Galerie in Amerika gezeigt.

Die Ausstellung kann man sich bis zum 04.09.2022 anschauen.