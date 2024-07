Charles Knie ist zurück

Das Zelt steht schon, jetzt fehlen noch Tribüne und die Wassermanege. Mit 100.000 Litern Wasser will der Zirkus seine Zuschauerinnen und Zuschauer begeistern. Dafür dient eine eigens transportable Wasserbühne, aus der 15 Meter hohe Wasserfontänen schießen können. Zahlreiche Darsteller zeigen ihr Können und sind mit der Show erstmals in Hagen unterwegs.





Am Mittwoch startet die Show und läuft täglich 2 Mal um 16 Uhr und 19.30 Uhr. Am letzten Spieltag am Sonntag gibt es dann die letzten beiden Chancen um 11 Uhr und um 15 Uhr. Karten gibt es vor Ort, im Online-Vorverkauf und an der Touristeninformation in der Mittelstraße.