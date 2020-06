Chefsache Bildung

Jörg machte viele Versprechungen in seiner Rede. Eine vierte Gesamtschule für die Hagener Innenstadt, mehr Solaranlagen auf Hagens Dächer, eine schlagkräftige Wirtschaftsförderung. Dem amtierenden Oberbürgermeister warf er vor, die Stadt kaputt gespart zu haben und stellte Investitionen in Aussicht. Bei aller Aufbruchseuphorie - Wolfgang Jörg verschloß die Augen nicht davor, daß das Haupt-Thema, das die Menschen zur Zeit bewegt, die Corona-Krise ist. Das mache den Wahlkampf schwerer. Und obwohl die Krise ohne die SPD im Bund nicht so gut bewältigt worden wäre, so Jörg, können die Sozialdemokraten immer noch nicht davon profitieren. Und auch die sinkenden Zustimmungswerte für NRW-Ministerpräsident Armin Laschet zahlen sich noch nicht in Zustimmung für die SPD aus. Es wird kein einfacher Weg bis zum Wahltag am 13. September.