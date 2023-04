City hat Vorrang

Hintergrund sind unter anderem die bevorstehende Schließung von Galeria Kaufhof und die Insolvenz der Rathausgalerie. Das etwas sperrig so genannte "integrierte Stadtentwicklungskonzept" INSEK soll laut Schulz auf umsetzbare, wirksame kleinere Projekte heruntergebrochen werden. Dabei geht es um Gastronomie, Handel und Freizeit. Ein positives Beispiel dazu ist bereits gestartet: Die Interessen- und Standortgemeinschaft - kurz ISG - Mittelstraße. Am 30. Mai treffen sich außerdem alle möglichen Akteure aus der Innenstadt beim Format "Hagen handelt" in der Industrie- und Handelskammer. Darüberhinaus sollen die Planungen für die Entwicklung von Hohenlimburg parallel ebenfalls weiter gehen.