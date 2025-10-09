Cold Case wird neu aufgerollt

Die Polizei hat heute auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben, dass die Ermittlungen im sogenannten „Cold Case Zeynep“ wieder aufgenommen wurden.

Am Abend des 14. November 1986 wurde das 5 Jährige Mädchen aus Neuenrade von ihrem Vater ins Bett gebracht – am nächsten Morgen war sie verschwunden. Wenige Stunden später fand man in der Nähe ihre Leiche - entkleidet und mit Stichverletzungen im Hals. Ein Sexualdelikt konnte damals nicht bestätigt werden, gilt jedoch als wahrscheinlich. Hinweise auf einen Einzeltäter gibt es, doch bis heute fehlt eine heiße Spur.

Bei der Überprüfung alter Fälle hat die Mordkommission entschieden, den Fall unter der Mordkommission Neuenrade neu aufzuarbeiten.

Am 26. November wird der Fall in der ZDF-Sendung ,,Aktenzeichen XY... ungelöst“ vorgestellt. Die Ermittler hoffen auf neue Hinweise aus der Bevölkerung. Für entscheidende Informationen ist eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt.