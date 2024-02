Container am Kirchenberg

Am Kirchenberg in Hohenlimburg werden künftig Flüchtlinge untergebracht. Dafür stellt die Stadtverwaltung auf dem Parkplatz des Erich-Berlet-Stadions Wohncontainer auf, in denen 100 Menschen Platz finden. Das hat der zuständige Dezernent André Erpenbach im Haupt- und Finanzausschuß mitgeteilt.

