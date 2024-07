Containerdorf für Flüchtlinge in Hohenlimburg

In Hohenlimburg entsteht in nächster Zeit ein Containerdorf für geflüchtete Menschen. Am Kirchenberg sind die notwendigen Fundament-Arbeiten abgeschlossen. Nächste Woche werden die Container von einer Spezialfirma geliefert. Vor allem geflüchtete Familien sollen hier übergangsweise eine Unterkunft finden.

© Michael Kaub/Stadt Hagen