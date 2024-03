Container kommen im Sommer

Damit belegte Turnhallen wieder frei werden, ziehen 100 Geflüchtete von dort demnächst in eine Immobilie in der Innenstadt. Das Haus in der Hochstraße wird Mitte Mai bezugsfertig sein. Das gab der zuständige Dezernent gestern (Donnerstag) im Haupt- und Finanzausschuß bekannt. Auf dem Max-Bahr-Gelände in Eckesey ensteht eine Landes-Aufnahmeeinrichtung. Sowohl für diese Maßnahme als auch für die Hohenlimburger Pläne soll es vor dem Einzug der Menschen jeweils Bürgerinformationen geben.