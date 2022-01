Corona in der JVA

In den Gefängnissen in NRW gibt es immer mehr Corona-Fälle. Dafür sorgt die Omikron-Variante, betroffen sind Häftlinge und Personal. Die JVA in Hagen hat deswegen Besuchsverbot und Aufnahmestopp bis Ende der Woche verlängert. Besuche sollen ab Montag wieder möglich sein, allerdings nur mit negativem Test.

© Radio Hagen