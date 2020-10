Corona-Zahlen steigen weiter

Außerdem ist eine weitere Person an den Folgen von Corona gestorben. Der Mann wurde 64 Jahre alt und hatte keine Vorerkrankungen. Unser Inzidenzwert liegt aktuell bei 77,4 und überschreitet die Grenze von 50 damit deutlich. Die Situation in den Krankenhäusern in der Stadt ist aber nach Radio Hagen-Recherchen weiterhin stabil.

Einen Überblick zur aktuellen Corona-Situation in Hagen gibt es hier.