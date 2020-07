Coronakunst

Die teilweise großformatigen Zeichnungen seien die ersten ernstzunehmenden künstlerischen Auseinandersetzungen mit dem Thema Corona, sagt Museums-Chef Tayfun Belgin und ist stolz darauf, dass er die Bilder nach Hagen holen konnte. Eigentlich sollte eine solche Ausstellung schon im März laufen, konnte aber wegen der Kontaktbeschränkungen nicht starten. Der Künstler flog zurück nach China und blieb mit Belgin in Kontakt, dem er Fotos von der Situation in China schickte. So entstand die Idee zu den Corona Werken. Die Ausstellung läuft bis zum 26 Juli.