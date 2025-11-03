Emil an der Kath. Grundschule Wesselbach
Veröffentlicht: Montag, 03.11.2025 10:45
Eine Woche Emil-Aktion liegt schon hinter uns - und unser Radio-Elch ist noch lange nicht müde! Heute Morgen war Emil mit Polizei Hagen an der Katholischen Grundschule Wesselbach. Hier gibt es die Infos!
Gemeinsam mit der Polizei Hagen und unserer Emil-Beauftragten Lorita Halili ist Emil weiter unterwegs durch Hagens Grundschulen. Ziel: Mehr Sicherheit auf dem Schulweg - und das mit ganz viel Spaß. Die Begeisterung für den kleinen Emil ist riesig! Und natürlich ging's auch gleich los mit dem Üben: Das ganze Verkehrs-Einmaleins.
Und dass sie den Emil ganz toll finden, ist mittlerweile kein Geheimnis mehr.