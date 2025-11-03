Emil an der Kath. Grundschule Wesselbach

Gemeinsam mit der Polizei Hagen und unserer Emil-Beauftragten Lorita Halili ist Emil weiter unterwegs durch Hagens Grundschulen. Ziel: Mehr Sicherheit auf dem Schulweg - und das mit ganz viel Spaß. Die Begeisterung für den kleinen Emil ist riesig! Und natürlich ging's auch gleich los mit dem Üben: Das ganze Verkehrs-Einmaleins.

Und dass sie den Emil ganz toll finden, ist mittlerweile kein Geheimnis mehr.

