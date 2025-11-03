Navigation

Emil an der Kath. Grundschule Wesselbach

Veröffentlicht: Montag, 03.11.2025 10:45

Eine Woche Emil-Aktion liegt schon hinter uns - und unser Radio-Elch ist noch lange nicht müde! Heute Morgen war Emil mit Polizei Hagen an der Katholischen Grundschule Wesselbach. Hier gibt es die Infos!

© Radio Hagen

Gemeinsam mit der Polizei Hagen und unserer Emil-Beauftragten Lorita Halili ist Emil weiter unterwegs durch Hagens Grundschulen. Ziel: Mehr Sicherheit auf dem Schulweg - und das mit ganz viel Spaß. Die Begeisterung für den kleinen Emil ist riesig! Und natürlich ging's auch gleich los mit dem Üben: Das ganze Verkehrs-Einmaleins.

 

© Radio Hagen

Und dass sie den Emil ganz toll finden, ist mittlerweile kein Geheimnis mehr.

© Radio Hagen
© Radio Hagen
© Radio Hagen

