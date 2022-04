Das Fazit des Emil-Monats

Wir wurden von euch nahezu überflutet mit Nachrichten, viele wollten eines unserer Emil-Warnplakate. Nun hängen sie überall verteilt in der Stadt. Unser Ziel war es, mir euch für Sicherheit sorgen. Das Ganze an stellen, an denen der Straßenverkehr schnell zur Gefahr für Kinder wird. Wir waren an Schulen, Kindergärten, Spielplätzen und vielen anderen Orten. Vorgefunden haben wir enge und unübersichtliche Kreuzungen, fehlende Fußgängerüberwege, nicht eingehaltene Tempolimits und vieles mehr. Spätestens zur Herbstzeit ist Emil wieder unterwegs, dann wieder als Leuchtelch.