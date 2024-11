Emil Aktion 2024 - Emils siebter Tag

Seit fast zwei Wochen sind wir mit unserer Emil Aktion wieder in den Hagener Grundschulen unterwegs. Dort verteilen wir in den ersten Klassen unseren Leuchtelch, um die Kinder morgens auf ihrem Schulweg sichtbarer zu machen. Heute ging es für den kleinen Emil an die Grundschule Kuhlerkamp. Mit dabei war auch die Polizei, heute unter anderem mit Thomas Süß. Der findet unsere Verkehrssicherheitsaktion wichtig, denn viele Eltern schützen ihre Kinder leider nicht ausreichend in der Dunkelheit.

© Fenja Lykka Langbein / Radio Hagen

Die Kinder waren von dem süßen Schlüsselanhänger auf jeden Fall begeistert. Morgen ist Emil dann an der Rudolf-Steiner-Schule. Den Überblick über die gesamte Emil Aktion für dieses Jahr gibt es hier.

© Fenja Lykka Langbein / Radio Hagen

Emil an der Grundschule Kuhlerkamp