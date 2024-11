Das gibt es dieses Jahr beim Weihnachtsmarkt am Schloss Hohenlimburg

Es ist schon der 20. Weihnachtsmarkt am Schloss. Die romantische Veranstaltung an den ersten drei Adventwochenenden ist also ein kleines Jubiläum. Hier soll es wieder handgemachte Dekoartikel, Schmuck und kleine Kunststücke geben. Außerdem fährt wieder ein kostenfreier Bus das Gelände hoch.

© Lina Engelhardt